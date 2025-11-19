Neil El Aynaoui si racconta | Voglio continuare a migliorare Giocare con la Nazionale è un sogno che si è avverato il nostro obiettivo è vincere la Coppa d’Africa

Calcionews24.com | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Neil El Aynaoui, centrocampista della Roma, ha parlato del suo esordio in Nazionale, delle alte aspettative per la Coppa d’Africa e delle sue ambizioni future con il Marocco Neil El Aynaoui, centrocampista della Roma, ha rilasciato un’intervista esclusiva ad Africa Top Sport, raccontando la sua emozione per l’esordio con la maglia della Nazionale marocchina e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

neil el aynaoui si racconta voglio continuare a migliorare giocare con la nazionale 232 un sogno che si 232 avverato il nostro obiettivo 232 vincere la coppa d8217africa

© Calcionews24.com - Neil El Aynaoui si racconta: «Voglio continuare a migliorare. Giocare con la Nazionale è un sogno che si è avverato, il nostro obiettivo è vincere la Coppa d’Africa»

News recenti che potrebbero piacerti

neil el aynaoui raccontaEl Aynaoui: "La nazionale marocchina è un sogno che si avvera" - Il centrocampista: " Abbiamo una squadra molto forte, con talenti di altissimo livello e un grande affiatamento" ... ilromanista.eu scrive

El Aynaoui: "Iniesta l'idolo, dai miei genitori ho imparato l'arte del sacrificio" - Dal legame col padre alle richieste di Gasperini: Neil El Aynaoui si racconta a Sky Sport Insider a pochi giorni da Roma- Lo riporta sport.sky.it

Di padre in figlio: la spensieratezza di essere El Aynaoui - Il primo acquisto dell’era Gasperini porta il nome di Neil El Aynaoui, centrocampista marocchino preso dal Lens per 25 milioni di euro. Come scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Neil El Aynaoui Racconta