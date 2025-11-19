Ncuti gatwa il miglior dottore che doctor who non ha scelto per il 15esimo appuntamento

Da oltre sessant'anni, Doctor Who si è affermato come una delle serie televisive più iconiche e durature nel panorama della fantascienza. Durante questo lungo periodo, nessun attore che ha interpretato il ruolo del Dottore è stato considerato "sbagliato", grazie alla capacità di ogni interprete di portare sullo schermo un personaggio carismatico, coinvolgente e dotato di grande talento. L'ultimo ad aver ricoperto questa figura è Ncuti Gatwa, il cui debutto ha segnato un momento di transizione molto particolare per il franchise. La presenza di Gatwa nel ruolo del Dottore ha coinciso con un periodo di rinnovamento e ripensamento, dovuto alla collaborazione tra BBC e Disney che ha portato a una vera e propria riformulazione della narrazione, con la stagione 14 rinominata "prima stagione".

