NBA serata di conferme | i Pistons volano LeBron torna in campo

Notte NBA ricca di storie e simboli: da una parte i Detroit Pistons, rinati, che centrano l’ undicesima vittoria consecutiva e si confermano una delle squadre più calde del momento; dall’altra il rientro in campo di LeBron James, tornato protagonista dopo lo stop, a ricordare a tutti che il “Re” è ancora lì. Vediamo cosa è successo. Pistons, undicesima vittoria di fila: da squadra in crisi a mina vagante. I Detroit Pistons stanno vivendo il momento che aspettavano da anni. Dopo stagioni complicate, fatte di ricostruzione, sconfitte e pazienza, la franchigia del Michigan ha finalmente trovato continuità, identità e fiducia. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

