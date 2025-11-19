NBA debutto da record per LeBron I Pistons inanellano l' undicesima vittoria di fila

Los Angeles (Stati Uniti), 19 ottobre 2025 – A quasi due mesi di distanza dall’inizio della regular season, l’attesissimo ritorno in campo di LeBron James è arrivato: nella notte, infatti, il fuoriclasse dei Los Angeles Lakers – rimasto a lungo ai box per problemi al nervo sciatico – è sceso in campo aiutando i gialloviola a battere 140-126 gli Utah Jazz e stabilendo un altro record nella sua strabiliante carriera: il classe 1984, che ha chiuso la gara con 11 punti e 12 assist, ha infatti cominciato la sua ventitreesima stagione in NBA, diventando il cestista più longevo in termini di stagioni disputate tra i pro americani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - NBA, debutto da record per LeBron. I Pistons inanellano l'undicesima vittoria di fila

