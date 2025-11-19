Nave spia Russia in acque inglesi Royal Navy e Raf la seguono | Vi vediamo siamo pronti
(Adnkronos) – La Royal Navy e gli aerei della Raf stanno monitorando i movimenti della ''nave spia russa, la Yantar'', che si trova al confine delle acque britanniche a nord della Scozia''. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa britannico John Healey aprendo il suo discorso a Downing Street. "Si tratta di una nave progettata . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche questi approfondimenti
Il caso della nave spia russa nelle acque inglesi: avrebbe dirottato raggi laser contro i piloti Raf Vai su X
Una fregata della Royal Navy e aerei della Raf sono stati schierati per «monitorare e tracciare ogni spostamento» di una nave spia russa, la Yantar, che si trova al confine marittimo delle acque britanniche a nord della Scozia - facebook.com Vai su Facebook
Nave spia Russia in acque inglesi, Royal Navy e Raf la seguono: "Siamo pronti" - Il ministro della Difesa, Healey: ''Seconda volta quest'anno che la Yantar viene dispiegata nelle acque del Regno Unito, manovra estremamente pericolosa" ... Come scrive msn.com
Nave spia russa vicino alle acque Uk, tracciata dalla Royal Navy - "Si tratta di un'imbarcazione progettata per raccogliere informazioni e mappare i nostri cavi sottomarini", ha ... Si legge su tg24.sky.it
“Vi vediamo”: La Royal Navy intercetta la nave spia russa Yantar ai confini del Regno Unito - La nave d’intelligence russa Yantar torna vicino alle acque del Regno Unito. Si legge su msn.com