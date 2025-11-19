Nave spia Russia in acque inglesi Royal Navy e Raf la seguono | Siamo pronti

Webmagazine24.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La Royal Navy e gli aerei della Raf stanno monitorando i movimenti della ''nave spia russa, la Yantar'', che si trova al confine delle acque britanniche a nord della Scozia''. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa britannico John Healey aprendo il suo discorso a Downing Street. "Si tratta di una nave progettata . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

nave spia russia acqueNave spia Russia in acque inglesi, Royal Navy e Raf la seguono: "Siamo pronti" - Il ministro della Difesa, Healey: ''Seconda volta quest'anno che la Yantar viene dispiegata nelle acque del Regno Unito, manovra estremamente pericolosa" ... adnkronos.com scrive

nave spia russia acqueNave spia russa vicino alle acque Uk, tracciata dalla Royal Navy - "Si tratta di un'imbarcazione progettata per raccogliere informazioni e mappare i nostri cavi sottomarini", ha ... Lo riporta tg24.sky.it

nave spia russia acque“Vi vediamo”: La Royal Navy intercetta la nave spia russa Yantar ai confini del Regno Unito - La nave d’intelligence russa Yantar torna vicino alle acque del Regno Unito. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nave Spia Russia Acque