Nave spia russa vicino alla Scozia il Regno Unito schiera un fregata e aerei della Raf | Vi vediamo e siamo pronti
“Il mio messaggio alla Russia e a Putin è questo: vi vediamo, sappiamo cosa state facendo e se la Yantar si dirigerà verso sud questa settimana, saremo pronti “. È questo il monito del ministro della Difesa del Regno Unito John Healey. Il riferimento è alla nave russa che si trova al confine marittimo delle acque britanniche a nord della Scozia. Una “ nave spia ” sottolinea il ministro a Downing Street: “Si tratta di un’imbarcazione progettata per raccogliere informazioni e mappare i nostri cavi sottomarini “. Per il Regno Unito quella di Mosca è un’azione “molto pericolosa “, portata avanti per la seconda volta quest’anno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
