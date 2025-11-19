Natale si prepara la festa in Città Alta tra teatro e convivialità - Gli appuntamenti

Ecodibergamo.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IL PROGRAMMA. Le proposte per S. Agata e il Carmine con tre progetti tra teatro, convivialità e magia, per grandi e piccini. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

natale si prepara la festa in citt224 alta tra teatro e convivialit224 gli appuntamenti

© Ecodibergamo.it - Natale, si prepara la festa in Città Alta tra teatro e convivialità - Gli appuntamenti

Leggi anche questi approfondimenti

natale prepara festa citt224Natale, si prepara la festa in Città Alta tra teatro e convivialità - Gli appuntamenti - Agata e il Carmine con tre progetti tra teatro, convivialità e magia, per grandi e piccini. Secondo ecodibergamo.it

Luxottica prepara il party estivo (dopo aver annullato quello di Natale): «È tempo di festa». E dopo i Maneskin scatta il toto-ospiti - Per i dipendenti Luxottica, rimasti a bocca asciutta dopo l'annullamento del party di Natale 2024, è arrivato il momento del tanto ... Si legge su leggo.it

Natale: fra Moroni (Sacro Convento Assisi), “ancora una volta si moltiplicano le luci, i colori, la festa, ma non dimentichiamo chi è nella sofferenza e le guerre” - Ancora una volta anche per questo Natale San Francesco ci accoglie qui, nella sua basilica, ci accoglie nella sua città. Da agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Natale Prepara Festa Citt224