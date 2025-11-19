Natale e Black Friday in Brianza esplode l’e-commerce | i consigli contro le truffe

Con il Natale alle porte e il “black friday” in dirittura da arrivo, si prevede un’impennata degli acquisti sulle piattaforme di e-commerce e con essi, un aumento delle controversie relative ai resi. E proprio in tal senso, l’associazione per i consumatori Codici Lombardia ha voluto porre. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

