Natale ad Arezzo | gestione del traffico copia-incolla dal 2014

Consigliere Menchetti avverte: preparatevi a due mesi di slalom gigante tra disagi, cartelli e bus impazziti. Arezzo si avvicina al Natale come ogni anno: con la stessa gioia dei residenti quando vedono arrivare un pullman turistico alle 8 del mattino e la stessa organizzazione di una riunione di condominio convocata su WhatsApp alle 23:59. Il consigliere comunale Michele Menchetti, dopo aver ascoltato le dichiarazioni dell’assessore alla Città del Natale (una carica che dovrebbe prevedere per legge un casco protettivo), riassume la situazione in modo lapidario: “Siamo alle solite.” Che, tradotto dal politichese, vuol dire: se vi aspettavate miglioramenti, siete nuovi. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Natale ad Arezzo: gestione del traffico copia-incolla dal 2014

