Natale ad Alberobello | il Light Festival accende i trulli con arte luce e sostenibilità

Baritoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alberobello si prepara a vivere uno dei momenti più attesi dell’anno. Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, la capitale dei trulli ospita il Li.Fe, Alberobello Light Festival, l’evento dedicato alla luce che trasforma il borgo in un percorso emozionante tra arte, creatività e innovazione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

natale alberobello light festivalNatale ad Alberobello: il Light Festival accende i trulli con arte, luce e sostenibilità - Dall’8 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 Alberobello celebra il Natale con un festival di luci ispirato alla creatività sostenibile ... baritoday.it scrive

natale alberobello light festivalTorna l’Alberobello Light Festival, dal 6 dicembre la Città dei Trulli si illumina per il Natale - Alberobello Light Festival, l’appuntamento internazionale dedicato al light design d’autore. Come scrive telebari.it

Alberobello, un viaggio di luce tra sogni e racconti - Come ogni anno, il Natale ad Alberobello si celebra all’insegna della tradizione, ma la vera novità di quest’anno è data dalla ri- Segnala panorama.it

