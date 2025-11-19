Natale a Firenze 2025 | luci accese in via Gioberti e sul Ponte Vecchio

Firenzepost.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 Firenze continua a vestirsi di luce per le prossime festività. Dopo via de' Tornabuoni e dintorni, il mosaico delle luminarie natalizie 2025 si arricchisce di due nuovi tasselli: via Gioberti e Ponte Vecchio,. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

natale a firenze 2025 luci accese in via gioberti e sul ponte vecchio

© Firenzepost.it - Natale a Firenze 2025: luci accese in via Gioberti e sul Ponte Vecchio

Leggi anche questi approfondimenti

natale firenze 2025 luciSi accendono le luci di Natale su via Gioberti e Ponte Vecchio - L'attivissima strada inaugura le proprie luminarie oggi (19 novembre) alle ore 18, il ponte dei gioielli il 21 ... Si legge su nove.firenze.it

natale firenze 2025 luciFirenze accende il Natale: via Gioberti e Ponte Vecchio inaugurano le nuove luminarie - L’appuntamento per via Gioberti è oggi, mercoledì 19 novembre alle ore 18, quando le luminarie saranno accese con una cerimonia aperta al pubblico. Lo riporta 055firenze.it

natale firenze 2025 luciFirenze si illumina: via Tornabuoni e il quadrilatero dell’alta moda accendono il Natale - In via Tornabuoni, cuore pulsante dello shopping di alta moda, le luminarie di Natale sono state ... Si legge su gonews.it

Cerca Video su questo argomento: Natale Firenze 2025 Luci