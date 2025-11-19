Nasce Zigbee 4.0 | ora lo standard per la smart home buca le pareti viaggiando a 800 MHz
Zigbee 4.0 introduce l’uso degli 800 MHz in Europa e dei 900 MHz negli Stati Uniti, migliorando portata e stabilità delle reti smart home rispetto ai tradizionali 2,4 GHz. All’orizzonte si vede anche Suzi, il nuovo standard per distanze ancora maggiori. 🔗 Leggi su Dday.it
Scopri altri approfondimenti
Zigbee Alliance ora è Connectivity Standard Alliance - Il simbolo Matter contraddistinguerà tutti i prodotti certificati dalla Connectivity Standard Alliance per le smart home di domani. Si legge su punto-informatico.it