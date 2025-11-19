Nasce in Calabria il nuovo presidio Slow Food dei caprini d' Aspromonte
Formaggi a latte crudo molto diversi fra loro, a seconda della conformazione del luogo di produzione, tutte tipicità locali che devono essere valorizzate. Nasce, per questo in Calabria il nuovo presidio Slow Food dei caprini d'Aspromonte.Per Francesco Saccà, allevatore e casaro e referente dei. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
