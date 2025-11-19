NarteA torna al Museo Cappella Sansevero con la visita teatralizzata sul Cristo Velato
Sabato 22 novembre, con due repliche alle ore 19.30 e alle ore 20.30, NarteA torna al Museo Cappella Sansevero (Via Francesco De Sanctis, 1921) con Il Testamento di Pietra, la sua visita teatralizzata di maggior successo, scritta e diretta da Febo Quercia. In scena Mario Di Fonzo, Valerio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
SPETTACOLI - "Il Testamento di Pietra" di Febo Quercia, NarteA torna alla Cappella Sansevero con la visita teatralizzata sul Cristo Velato ift.tt/x3SFgY0 Vai su X
NAPOLI - NarteA racconta la passione rivoluzionaria di Domenico Cirillo all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici – Palazzo Serra di Cassano Sabato 8 novembre, alle ore 20.00, NarteA torna all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici - Palazzo Serra di Cassano - facebook.com Vai su Facebook
NarteA torna al Museo Cappella Sansevero - 30, NarteA torna al Museo Cappella Sansevero (Via Francesco De Sanctis, 19/21) con Il ... Lo riporta napolivillage.com
Napoli, a Cappella Sansevero torna il «Testamento di Pietra» - 30, NarteA torna al Museo Cappella Sansevero (Via Francesco De Sanctis, 19/21) con Il Testamento di Pietra, la sua visita teatralizzata ... Segnala ilmattino.it
Museo Cappella Sansevero, con NarteA la visita teatralizzata sul Cristo velato - 30, NarteA torna al Museo Cappella Sansevero (Via Francesco De Sanctis, 19/21) con Il Testamento di Pietra, la sua visita teatralizzata di maggior successo, scritta e ... Scrive ilmattino.it