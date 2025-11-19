Napoli uccide la sorella e chiama i carabinieri | fermato un uomo | Ha videochiamato la madre per mostrarle il cadavere

La vittima è Noemi Riccardi, 23 anni. Il fratello ha confessato l'accoltellamento durante una telefonata al 112. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Napoli, uccide la sorella e chiama i carabinieri: fermato un uomo | Ha videochiamato la madre per mostrarle il cadavere

