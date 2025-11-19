Napoli uccide la sorella 23enne a coltellate | poi chiama i carabinieri e videochiama la madre

Ha accoltellato la sorella, uccidendola, poi ha chiamato il 112 e videochiamare la madre per mostrarle il corpo. Quando i carabinieri sono arrivati nella casa della famiglia a San Paolo Bel Sito, in provincia di Napoli, hanno ritrovato la vittima, Noemi Riccardi, 23 anni, esanime a causa di diversi fendenti al corpo. Nell’appartamento c’era anche il fratello che si è auto-accusato dell’omicidio. Si chiama Vincenzo Riccardi e ha 25 anni. Secondo i primi accertamenti dei militari della compagnia di Nola, il giovane – dopo aver ucciso la sorella – ha videochiamato la madre, in quel momento non presente in casa, mostrandole il corpo della figlia esanime. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Napoli, uccide la sorella 23enne a coltellate: poi chiama i carabinieri e videochiama la madre

