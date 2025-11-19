Napoli negli archivi la memoria si fa fotografia

Nel cuore di Napoli, tra scaffali di carta e secoli di storie, una nuova esposizione invita a fermarsi e ad ascoltare. Dal 22 novembre 2025, l'Archivio di Stato di Napoli apre al pubblico un percorso fotografico che prova a dare un volto, un respiro, una voce agli archivi. Un viaggio fotografico dentro la voce silenziosa.

