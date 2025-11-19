Napoli negli archivi la memoria si fa fotografia
Nel cuore di Napoli, tra scaffali di carta e secoli di storie, una nuova esposizione invita a fermarsi e ad ascoltare. Dal 22 novembre 2025, l’Archivio di Stato di Napoli apre al pubblico un percorso fotografico che prova a dare un volto, un respiro, una voce agli archivi. Un viaggio fotografico dentro la voce silenziosa . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
News recenti che potrebbero piacerti
Mercoledì 19 novembre alle ore 18.00, nella Saletta rossa di Guida Editori, si discuterà di marchi d’impresa, valorizzazione economica del patrimonio archivistico e gestione del patrimonio culturale. Guida Editori via Bisignano, 11 - Napoli Ingresso libero Direz Vai su Facebook
Voci dal fondo: archivi e tecnologie conversazionali nel progetto ARCANO Fondazione Banco di Napoli, Palazzo Ricca, Via dei Tribunali, 213 20 Novembre 2025 ? dalle ore 9:30 alle ore 17:00 ow.ly/J6j550XsKQf Vai su X
Un percorso tra archivi e biblioteche per i 2500 anni di Napoli - Fino al 31 dicembre napoletani e turisti potranno avvicinarsi e conoscere il patrimonio archivistico ... Come scrive ansa.it
La storia di Napoli nelle carte d'archivio - La storia di Napoli che si svela e si lascia scoprire, attraverso lo sfoglio e la visione di antiche carte e documenti. Scrive rainews.it
Jim Dine a Napoli: tra arte e memoria lungo un “labirinto” di stratificazioni - A Castel Nuovo l’esposizione “Elysian Fields” dedicata al maestro americano protagonista della stagione pop e post- ilsole24ore.com scrive