Napoli lo scudetto non basta | bilancio 2025 chiuso in rosso di 21,4 milioni di euro Gazzetta

Il Napoli ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2025 con una perdita di 21,4 milioni di euro. Lo riporta la Gazzetta dello Sport, sulla base della lettura del verbale dell’assemblea ordinaria della società presieduta da Aurelio De Laurentiis. Napoli, bilancio 2024-25 in deficit. Scrive la Gazzetta dello Sport: “Il deficit arriva dopo due esercizi consecutivi in utile: 63 milioni nel 2023-24, 79,7 nel 2022-23. Non è bastato vincere lo scudetto, il secondo in tre anni, perché nelle dinamiche economiche dell’industria calcistica la sola presenza in Champions League vale molto di più. Il club azzurro, nella scorsa stagione, ha pagato l’assenza dalla coppa europea di punta, in virtù del decimo posto in Serie A dell’anno precedente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli, lo scudetto non basta: bilancio 2025 chiuso in rosso di 21,4 milioni di euro (Gazzetta)

