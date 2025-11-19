Tramite i propri canali ufficiali, il Calcio Napoli ha reso noto che la vendita dei biglietti per la gara di Serie A contro la Juve (domenica 7 dicembre alle 20:45) prenderà il via oggi pomeriggio alle ore 15:00. Napoli-Juve, al via la vendita dei biglietti: l’annuncio del club. Di seguito quanto si legge sul sito ufficiale del club azzurro: “Ssc Napoli comunica che, a partire dalle ore 15:00 di mercoledì 19 Novembre 2025, saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Juventus, gara in programma domenica 7 dicembre alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. Come previsto in fase di Campagna Abbonamenti, la prima fase di vendita per il match sarà riservata agli Abbonati Full 2526, che potranno acquistare un biglietto extra in favore di un’altra persona in possesso di Fidelity Card “Fan Stadium Card”, nei limiti dei settori e dei posti disponibili. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli-Juve, biglietti in vendita da oggi alle 15: le quattro fasi d’acquisto