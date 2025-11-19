Napoli incendio rifiuti | arrestato 57enne ad Acerra

Un uomo di Acerra, nel Napoletano, è stato incastrato dalle telecamere mentre dava fuoco a rifiuti tessili. Arrestato, ora è ai domiciliari. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Napoli, incendio rifiuti: arrestato 57enne ad Acerra

Una Smart è stata interessata da un improvviso incendio, che l’ha avvolta in pochi secondi, distruggendola completamente, mentre percorreva la Tangenziale di Napoli - facebook.com Vai su Facebook

Inquadrato mentre incendia rifiuti nel Napoletano, arrestato - Un uomo di 57 anni di Acerra, in provincia di Napoli, è stato arrestato in flagranza differita dopo essere stato sorpreso a dare fuoco a 25 sacchi di scarti tessili, generando una ... Lo riporta msn.com

Brucia rifiuti nella Terra dei Fuochi, 57enne arrestato grazie alla control room dei carabinieri che monitora il territorio - Un uomo di 57 anni, sorpreso a bruciare rifiuti a Caivano, è stato arrestato in flagranza differita. Segnala fanpage.it

Video dell'incendio a Caivano, a fuoco quintali di rifiuti: 57enne notato dalla control room e arrestato - Un 57enne di Acerra è stato arrestato a Caivano per incendio di rifiuti tessili, grazie a videosorveglianza e nuova normativa ambientale. virgilio.it scrive