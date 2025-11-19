Napoli incendio rifiuti | arrestato 57enne ad Acerra

Tg24.sky.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di Acerra, nel Napoletano, è stato incastrato dalle telecamere mentre dava fuoco a rifiuti tessili. Arrestato, ora è ai domiciliari. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

napoli incendio rifiuti arrestato 57enne ad acerra

© Tg24.sky.it - Napoli, incendio rifiuti: arrestato 57enne ad Acerra

