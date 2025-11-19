Colpo da campione di McTominay: rovesciata da cineteca contro la Danimarca, Hojlund riequilibra. Sorride Napoli e Conte La Scozia si presentava ad Hampden Park con l’obbligo di vincere per superare la Danimarca e conquistare la qualificazione diretta ai Mondiali. L’avvio è stato da sogno: al terzo minuto, su un cross di Ben Doak, McTominay ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Napoli, hai visto che numeri? Rovesciata spettacolare contro la Danimarca di McTominay, Hojlund risponde dal dischetto