Napoli come sta Hojlund? Le ultime su rientro e condizioni del danese

Tra pochi giorni si torna in campo per la Serie A e gli azzurri dovranno vedersela contro un’ Atalanta ferita, ma non morta. Conte è tornato a guidare la sua squadra, in attesa dei rientri degli ultimi Nazionali, per preparare al meglio la sfida di sabato contro la Dea. E tra questi c’è sicuramente Rasmus Hojlund, con il danese uscito anzitempo con la sua Nazionale. Hojlund torna a Napoli: da monitorare le condizioni. Appunto con la sua Danimarca è stato protagonista in due occasioni nella sconfitta contro la Scozia del suo compagno di squadra McTominay. Prima ha realizzato il gol del pareggio su rigore, poi è uscito a pochi minuti dalla fine in evidente difficoltà. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, come sta Hojlund? Le ultime su rientro e condizioni del danese

