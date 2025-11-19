Napoli-Atalanta Conte spiazza ancora | cambio sulla fascia e esordio a sorpresa

Napoli e Atalanta sono pronte ad affrontarsi nella 13ª giornata di Serie A, e Antonio Conte cerca il riscatto immediato con diverse novità di formazione.?Tra i rientri eccellenti c'è Leonardo Spinazzola, mentre in mezzo al campo le assenze forzate potrebbero regalare la prima vera chance a Vergara. Spinazzola riprende il suo posto, Neres confermato largo. Spinazzola ha smaltito del tutto il problema muscolare e tornerà a sinistra, mentre in attacco Conte non rinuncerà a David Neres in attacco. Con Anguissa out per infortunio e Kevin De Bruyne ancora ai box, il posto da play basso se lo giocano Billy Gilmour (non al 100%) ed Elif Elmas, leggermente avanti nelle gerarchie.

