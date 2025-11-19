Napoli a caccia di pace Conte prepara sfida all’Atalanta

Tempo di lettura: 3 minuti Un volo perfetto, di oltre due metri, del piede che colpisce perfettamente in rovesciata volante il pallone che finisce in rete. E’ il capolavoro di McTominay che apre la strada al successo della Scozia per 4-2 e vola direttamente ai Mondiali. Un gran gol diventato argomento di discussione dei tifosi del Napoli, che sognano un ritorno alla rete da protagonista anche in azzurro per McTominay e che guidi il risveglio in campo della squadra. Una voglia che hanno i tanti calciatori che stanno tornando dalle nazionali tra cui Hojlund, che ieri è stato sconfitto e ha mandato i complimenti al suo compagno di squadra avversario per una sera: “ Congratulazioni amico, bel gol”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli a caccia di pace, Conte prepara sfida all’Atalanta

