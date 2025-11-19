Napoli 25enne uccide la sorella e videochiama la madre per mostrarle il corpo
“Un raptus di follia“. E’ questa la spiegazione che il giovane di 25 anni ha dato ai carabinieri che hanno fatto irruzione nella sua abitazione a San Paolo Bel Sito, in provincia di Napoli. E così, alla base dell’omicidio compiuto contro sua sorella, ci sarebbe un impulso improvviso e irrazionale. Si parla di una vicenda . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Altre letture consigliate
Paura in pieno centro a Napoli. Un 25enne nigeriano ha minacciato i turisti e aggredito i militari dell’Esercito. Ancora una volta a finire nel mirino sono cittadini, turisti e forze dell’ordine, mentre qualcuno continua a parlare di “nuovi italiani”. Massima solidarietà - facebook.com Vai su Facebook
Nola, 25enne uccide la sorella 23enne a coltellate e poi mostra il corpo in videochiamata alla madre - Uccide la sorella a coltellate: dramma nel pomeriggio di oggi in provincia di Napoli, a Nola. Lo riporta msn.com
Noemi Riccardi uccisa a coltellate dal fratello. Lui videochiama la madre per mostrarle la figlia morta - Il 25enne Vincenzo Riccardi ha confessato l’omicidio: “Un raptus di follia” ... Si legge su quotidiano.net
Noemi Riccardi uccisa dal fratello a 23 anni. Lui la accoltella, poi chiama i carabinieri e la mamma: «Guarda, è morta» - Uccide la sorella a coltellate: dramma nel pomeriggio di oggi in provincia di Napoli, a Nola. Riporta leggo.it