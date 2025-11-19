Napoli 25enne uccide la sorella e videochiama la madre per mostrarle il corpo

19 nov 2025

“Un raptus di follia“. E’ questa la spiegazione che il giovane di 25 anni ha dato ai carabinieri che hanno fatto irruzione nella sua abitazione a San Paolo Bel Sito, in provincia di Napoli. E così, alla base dell’omicidio compiuto contro sua sorella, ci sarebbe un impulso improvviso e irrazionale. Si parla di una vicenda . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

napoli 25enne uccide la sorella e videochiama la madre per mostrarle il corpo

Napoli, 25enne uccide la sorella e videochiama la madre per mostrarle il corpo

