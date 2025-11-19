Napoletano FI | Un voto per Forza Italia per dare voce alle aree interne e allo sviluppo del Sannio

Tempo di lettura: 2 minuti A pochi giorni dall’importante appuntamento elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania, Michele Napoletano, vicesegretario provinciale di Forza Italia, rivolge un appello forte e convinto agli elettori del territorio. “Le aree interne del Sannio meritano una rappresentanza politica capace, concreta e realmente vicina ai bisogni delle comunità –afferma Napoletano. – Forza Italia è oggi l’unica forza politica che propone un progetto chiaro, serio e credibile per rilanciare questi territori troppo spesso dimenticati dalla politica regionale”. Napoletano sottolinea come le sfide principali del Sannio -infrastrutture, mobilità, sanità territoriale, sostegno alle imprese, contrasto allo spopolamento- richiedano una presenza istituzionale forte e competente: “Abbiamo bisogno di investimenti e di una strategia di sviluppo che metta al centro i comuni delle aree interne, non come periferia, ma come risorsa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoletano, (FI): “Un voto per Forza Italia per dare voce alle aree interne e allo sviluppo del Sannio”

