Najoua Minniti chi era la mamma suicida dopo aver ucciso il figlio Elia Perrone | Il mare mi dà tranquillità L' astio con l' ex e l' accusa di maltrattamenti

«Il mio posto preferito. Il mare è l'unico luogo che mi trasmette tranquillità e serenità». E proprio in quel mare di cui pubblicava scatti sui suoi. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Najoua Minniti, chi era la mamma suicida dopo aver ucciso il figlio Elia Perrone: «Il mare mi dà tranquillità». L'astio con l'ex e l'accusa di maltrattamenti

Najoua Minniti, chi era la mamma suicida dopo aver ucciso il figlio Elia Perrone: «Il mare mi dà tranquillità». L'astio con l'ex e l'accusa di maltrattamenti - Il mare è l'unico luogo che mi trasmette tranquillità e serenità». Riporta ilmattino.it

