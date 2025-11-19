Nadal che emozione! Il ritorno in campo a un anno esatto dal ritiro

Il 22 volte vincitore di uno Slam Rafa Nadal ha partecipato a una sessione di allenamento insieme ad Alex Eala, studentessa della Rafa Nadal Academy e una delle giovani giocatrici più promettenti del circuito femminile. L'evento si è svolto esattamente un anno dopo l'ultima partita ufficiale del campione spagnolo nelle finali di Coppa Davis (la sconfitta contro Botic Van de Zandschulp). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nadal, che emozione! Il ritorno in campo a un anno esatto dal ritiro

