Mutti controcorrente sulla Juve difeso capitan Locatelli ed elogio sorprendentemente a Vlahovic | Il migliore attaccante del campionato!

Mutti difende Locatelli. Promuove Koopmeiners difensore e Vlahovic il migliore ma chiede alla Juve di fare di più. L’ex tecnico Bortolo Mutti è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, ospite della trasmissione RBN Caffè, per analizzare il momento della Juventus. Mutti ha subito preso le difese di Manuel Locatelli, spesso criticato per il suo ruolo di regista. Secondo Mutti, Locatelli non merita queste critiche, è un grande professionista, e un ottimo giocatore, oltre ad essere un punto fermo della Nazionale. Mutti ha spostato la critica sulla società e sulla squadra. La Juve non gli permette di crescere come potrebbe. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

