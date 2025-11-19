Musumeci | Sulla legislazione per lo spazio e la dimensione subacquea Italia sarà riferimento

"Saremo l'unico Stato membro che si sarà dato una legge tanto per lo spazio quanto per la dimensione subacquea". Così il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, intervenendo al Forum Space&Blue in corso oggi a Palazzo Piacentini a Roma. "Poiché l'Ue ancora non è avanti sulla regolamentazione

