Musk | Costruire un nuovo mondo su Marte è ora possibile
“Starship è la differenza tra essere una civiltà multiplanetaria o rimanere limitati a un solo pianeta”. Con queste parole, Elon Musk celebra il raggiungimento del 500° lancio effettuato con razzi riutilizzabili, risultato ottenuto con il volo del satellite Sentinel-6B nella notte del 17 novembre, concluso con l’atterraggio del Falcon 9 alla base LZ-4. Per Musk, la riutilizzabilità dei vettori rappresenta un passaggio essenziale per ridurre drasticamente i costi di accesso allo spazio, accelerare l’espansione di infrastrutture come Starlink e sostenere un nuovo modello di esplorazione. Dal primo riutilizzo nel 2017, questa tecnologia consente oggi risparmi fino all’80% rispetto ai lanci tradizionali. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
