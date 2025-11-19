Museo diocesano | al via le attività didattiche rivolte alle scuole

Nell’anno scolastico 2025-2026 il Museo diocesano dà il via a una proposta didattica articolata e inedita per temi e modalità scelti rivolta alle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II grado. Alla Scuola Primaria sono rivolte le seguenti attività: ‘Raggi di luce’, per esplorare la. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Museo diocesano: al via le attività didattiche rivolte alle scuole

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ore 18.45 Chiostro di San Lorenzo - Museo Diocesano Di Genova A stasera amici! - facebook.com Vai su Facebook

Rosso Fiorentino 1494 1540 Pala di Villamagna Museo Diocesano Volterra Vai su X

“Dalla Bibbia alla tavolozza. Vincent van Gogh e la pittura dell'anima”: al via la mostra al Museo Diocesano "San Matteo" - “Vincent van Gogh, così come presentato da Renaldo Fasanaro nella mostra salernitana, prima di essere artista è soprattutto un uomo alla ricerca di Dio. Lo riporta msn.com

Museo diocesano, ecco le nuove sale. Tra verde Comerio e la Via Crucis - Ora sono utilizzati come spazi espositivi e nei prossimi mesi ospiteranno la mostra ‘Calvari’. ilrestodelcarlino.it scrive

Museo Diocesano, bando sospeso. Un mese per controllare i passaggi: "Rischio concreto di contenziosi" - La notizia è arrivata via mail a chi aveva partecipato alla gara per la realizzazione del nuovo Museo Diocesano: "La procedura è sospesa, in via cautelativa e temporanea, per un periodo massimo di 30 ... Scrive ilgiorno.it