Muschio Selvaggio contro Pulp | la causa milionaria che divide Fedez e Luis Sal

La faida tra Fedez e Luis Sal si arricchisce di un nuovo capitolo destinato a finire in tribunale. Al centro della contesa, ancora una volta, ci sono i podcast che hanno segnato la storia recente del panorama digitale italiano: Muschio Selvaggio, il progetto originale fondato dai due quando erano ancora soci, e Pulp Podcast, la nuova creatura di Fedez nata dopo la rottura con lo youtuber. L’accusa è pesante quanto diretta: secondo Luis Sal, Pulp Podcast non sarebbe altro che una copia sfacciata di Muschio Selvaggio. Una denuncia che il rapper milanese ha definito “folle” in un video pubblicato sulla pagina Instagram del suo nuovo format, condotto insieme a Mr Marra. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Muschio Selvaggio contro Pulp: la causa milionaria che divide Fedez e Luis Sal

