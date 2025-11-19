Muro crollato via alla rimozione delle macerie e alla recinzione temporanea | ricostruzione a carico del Comune
Ha creato certamente un certo scalpore il muro di cinta crollato nella notte fra martedì e mercoledì a Ravenna. Si tratta infatti di una recinzione in muratura che divide le abitazioni dal centro socio-culturale all'angolo fra via Teodato e via Sant'Alberto, dove sono presenti varie realtà, come. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Conclusa l'allerta arancione e ormai in allerta gialla, la città di Genova fa i conti con la fragilità del territorio. Nella notte è crollato un muro in salita Dell’Orso, a Marassi, la creuza che collega via Amarena, via Biga, via della Zebra e via Pietro Fessia con corso S - facebook.com Vai su Facebook
#Maltempo Nubifragio sulla Liguria, tromba d'aria a Genova, blackout, allagamenti e frane, esonda il Rio Fegino. A Pegli un muro di contenimento è crollato sulle auto parcheggiate. Oggi ancora allerta arancione su tutta la regione e in Emilia-Romagna. Nel Vai su X
Crolla un muro di contenimento a Bogliasco, due sfollati - A crollare è stato un muro di contenimento, che è franato nel giardino dell'abitazione sottostante. Lo riporta primocanale.it
Gli effetti del maltempo, a Marassi crolla un muro in salita dell’Orso - Il movimento franoso, partito da un muro privato all’altezza di via Fessia 4, ha reso necessario interdire un tratto della salita. Segnala msn.com
Modica Alta: muro pericolante in Via Raccomandata, rischio crollo - Rischio imminente nel cuore del Barocco modicano: un tratto del muro che sostiene la scalinata di Via Raccomandata, a qualche ... Secondo radiortm.it