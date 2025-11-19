Municipio I i voti alla presidente Bonaccorsi e alla sua giunta dopo quattro anni di governo
Il centro di Roma è “la vetrina” della città. Le immagini che arrivano dalle sue strade e dalle sue piazze, per buona parte sito Unesco, finiscono per raccogliere un’attenzione che va ben oltre i confini territoriali. Una tale responsabilità dovrebbe essere accompagnata da adeguato potere. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
“Dagli 50 euro, portano voti”: faro della Procura di Bari sui rappresentanti di lista alle regionali Le intercettazioni dell’inchiesta che ha portato all’arresto dell’assessore Lopez di Modugno e le altre indagini sul voto di scambio. La legge dice che a quelle figure n - facebook.com Vai su Facebook
I voti ai presidenti di municipio di Roma e alle loro giunte dopo quattro anni - RomaToday vi propone il suo bilancio di quanto fatto e non fatto nei 15 municipi della Capitale ... Segnala romatoday.it
Municipio II, i voti alla presidente Del Bello e alla sua giunta dopo quattro anni di governo - Alla fine della consiliatura manca poco più di un anno, ecco i giudizi sulla squadra che amministra il territorio che va dai Parioli a San Lorenzo ... Da romatoday.it
Roma, Bonaccorsi (Municipio I): "Più curata e attrattiva grazie a sinergia pubblico-privato" - Il presidente del Municipio I Roma Capitale, durante la celebrazione del primo anniversario del Flagship Store Starbucks a Roma. Segnala msn.com