Mugello eseguito il primo prelievo osseo da donatore vivente

Lanazione.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 19 novembre 2025  – Un passo avanti importante per la chirurgia ricostruttiva e i trapianti di tessuto in Toscana e una prima volta qualificante per l’ospedale del Mugello dove nei giorni scorsi è stato eseguito il primo prelievo di tessuto osseo da donatore vivente. Una procedura che è la base per poter intraprendere interventi di chirurgia ricostruttiva e che finora in Azienda è stata condotta solo dall’ospedale di Fucecchio, sede del Centro di riferimento regionale di chirurgia protesica ad alta specializzazione (CESAT), dove spesso il tessuto osseo viene prelevato durante l'intervento di protesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

mugello eseguito il primo prelievo osseo da donatore vivente

© Lanazione.it - Mugello, eseguito il primo prelievo osseo da donatore vivente

Leggi anche questi approfondimenti

mugello eseguito primo prelievoMugello, eseguito il primo prelievo osseo da donatore vivente - Il gruppo di professionisti ha permesso di prelevare in modo sicuro una porzione di tessuto osseo destinata a trapianto allogenico, ossia a beneficio di un altro paziente in attesa di ricostruzione, ... Segnala msn.com

All’ospedale del Mugello eseguito il primo prelievo osseo da donatore vivente -   Nei giorni scorsi, un'équipe multidisciplinare composta da ortopedici, anestesisti e infermieri ha eseguito il primo prelievo di tessuto osseo da donatore vivente dell'Ospedale de ... Da ilfilo.net

mugello eseguito primo prelievoEseguito un prelievo di tessuto osseo da donatore vivente - BORGO SAN LORENZO: Passo in avanti per la donazione anche all'ospedale del Mugello: un paziente si è sottoposto al prelievo per permettere una ricostruzione altrui ... Secondo toscanamedianews.it

Cerca Video su questo argomento: Mugello Eseguito Primo Prelievo