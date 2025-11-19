Mugello eseguito il primo prelievo osseo da donatore vivente
Firenze, 19 novembre 2025 – Un passo avanti importante per la chirurgia ricostruttiva e i trapianti di tessuto in Toscana e una prima volta qualificante per l’ospedale del Mugello dove nei giorni scorsi è stato eseguito il primo prelievo di tessuto osseo da donatore vivente. Una procedura che è la base per poter intraprendere interventi di chirurgia ricostruttiva e che finora in Azienda è stata condotta solo dall’ospedale di Fucecchio, sede del Centro di riferimento regionale di chirurgia protesica ad alta specializzazione (CESAT), dove spesso il tessuto osseo viene prelevato durante l'intervento di protesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
