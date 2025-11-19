Moutet ovvero il QI conta sempre | prova l’inutile demi-volée sotto le gambe e la Francia è fuori dalla Coppa Davis Video
La Francia è stata eliminata a sorpresa ai quarti delle Finals di Coppa Davis per mano di un modestissimo Belgio. E i francesi, giustamente, sono a dir poco inferociti con la punta di diamante della selezione transalpina Corentin Moutet. L’attuale numero 35 al mondo è sceso in campo per affrontare Rafael Collignon nel match inaugurale della sfida. Era riuscito ad aggiudicarsi il primo set in scioltezza rifilando all’avversario un netto un 6-2. Nel secondo parziale, è arrivato ad un passo dal giocarsi il verdetto decisivo al tie-break. Al che, gli si è quasi completamente spenta a luce. O meglio, gli è partita l’ignoranza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
