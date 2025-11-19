Motogp Borsoi su Razgatlioglu | Deve adattarsi alla frenata ma è andato forte
Valencia, 19 novembre 2025 – Una giornata particolare per il team Pramac, campione del mondo 2024 con Ducati e Jorge Martin, ma oggi sotto l’egida Yamaha e con l’attrazione principale che corrisponde al nome di Toprak Razgatlioglu. Tre volte iridato Superbike, il talento turco ha sempre messo in mostra grandi doti sulle derivate di serie e ha deciso di mettersi alla prova anche tra i prototipi e contro i migliori piloti al mondo, scegliendo di approdare nel 2026 nel mondiale Moto gp. Ieri a Valencia primo contatto per Toprak con la nuova Yamaha V4 e subito importanti indicazioni sia per la sua guida sia per lo sviluppo della moto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
GINO BORSOI: “RAZGATLIOGLU È UN PILOTA CAMALEONTICO: SA COME ADATTARSI VELOCEMENTE” “Non avendo mai provato una MotoGP, è stato bravo e preciso. Ha dato dei feedback interessanti e credo sia andato forte. Non è riuscito a mettere ins - facebook.com Vai su Facebook
#MotoGP | Borsoi: "Toprak ne capisce di moto ed è camaleontico, andrà forte" Vai su X
MotoGP 2025. Test di Valencia. Gino Borsoi racconta Toprak Razgatlioglu (che non può parlare) dopo il 1° giorno: "Ha una frenata incredibile!" (ma deve cambiarla) - Il team manager Pramac: È andato più forte di quanto mi aspettassi. Segnala moto.it
Borsoi: “Razgatlioglu è stato più veloce di quanto mi aspettassi” - Toprak Razgatlioglu ieri a Valencia ha disputato la prima giornata da pilota della MotoGP in sella alla Yamaha V4. Da formulapassion.it
MotoGP | Borsoi: "Toprak ne capisce di moto ed è camaleontico, andrà forte" - Il team manager di Pramac si è mostrato molto contento del primo vero test di Razgatlioglu, capace di andare anche più forte del previsto e pronto per adattarsi ad ogni situazione. Come scrive it.motorsport.com