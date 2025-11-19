Valencia, 19 novembre 2025 – Una giornata particolare per il team Pramac, campione del mondo 2024 con Ducati e Jorge Martin, ma oggi sotto l’egida Yamaha e con l’attrazione principale che corrisponde al nome di Toprak Razgatlioglu. Tre volte iridato Superbike, il talento turco ha sempre messo in mostra grandi doti sulle derivate di serie e ha deciso di mettersi alla prova anche tra i prototipi e contro i migliori piloti al mondo, scegliendo di approdare nel 2026 nel mondiale Moto gp. Ieri a Valencia primo contatto per Toprak con la nuova Yamaha V4 e subito importanti indicazioni sia per la sua guida sia per lo sviluppo della moto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Motogp, Borsoi su Razgatlioglu: “Deve adattarsi alla frenata, ma è andato forte”