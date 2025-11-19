MotoGp Bagnaia soddisfatto del prototipo 2026 | Mi sono trovato bene

Valencia, 19 novembre 2025 – Una prima inversione di rotta? Forse sì. Il 2025 di Pecco Bagnaia si è chiuso malinconicamente domenica con il quinto zero di fila, ma due giorni dopo, nei test sul Ricardo Tormo, il pilota Ducati potrebbe aver trovato una base di lavoro da cui risolvere i problemi maturati in una stagione difficile e con poche soddisfazioni. Il nuovo prototipo 2026, o comunque con i primi aggiornamenti, è piaciuto a Pecco che ha chiuso con 50 giri totali e buoni riscontri sia come feeling che come dati. Da qui si riparte per cercare di costruire un 2026 competitivo. Bagnaia: “Giornata positiva, mi sono trovato bene”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - MotoGp, Bagnaia soddisfatto del prototipo 2026: “Mi sono trovato bene”

