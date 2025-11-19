Mostra di Natale del Calcit

Da sabato 22 novembre 2025 dalle ore 10,30 presso i locali a piano terra del Circolo artistico di Arezzo in Corso Italia n. 108 apertura della mostra di Natale preparata dal Gruppo Femminile Calcit.Esposizione di oggetti artigianali ed articoli natalizi confezionati durante l'anno dalle donne del. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

