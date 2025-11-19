Morto Domenico Mugnaini direttore di Toscana Oggi ed ex colonna dell’Ansa di Firenze Cordoglio di giornalisti e politica
Una volta gli chiesero come sta cambiando il giornalismo. Lui, avvertendo dei rischi di andare dietro alla fretta del ritmo dei social, raccontò un aneddoto di quando era corrispondente del Popolo, il giornale della Democrazia Cristiana: “A Coltano venne Ciriaco De Mita. Uno dei colleghi delle agenzie gli chiese: che fa presidente, torna a Roma? Lui si fermò, si voltò e rispose: sì, vado a dimettermi. Successe davvero poche ore dopo. Io ero un giovane corrispondente e fui aiutato dai più esperti, ma i colleghi delle agenzie dovettero cercare un telefono a 4 km di distanza”. Domenico Mugnaini era rimasto sempre cronista: per lui comandava la notizia e infatti arrivava sempre primo, raccontano colleghi e amici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Morto Domenico Mugnaini, per anni all'ANSA. Era direttore di Toscana Oggi. La sindaca di Firenze Sara Funaro: 'Giornalista di grande valore, la città perde una voce autorevole del mondo dell'informazione' #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
E’ morto Domenico Mugnaini, giornalismo toscano in lutto Vai su X
Lutto nel giornalismo: morto Dodo Mugnaini, direttore di Toscana Oggi - Dal settembre 2019 dirigeva il settimanale delle diocesi toscane. Riporta rainews.it
E’ morto Domenico Mugnaini, ‘Dodo’. Giornalismo toscano in lutto - Direttore del settimanale "Toscana Oggi". Come scrive lanazione.it
È morto il direttore di “Toscana Oggi” Domenico Mugnaini - Dal 2019 dirigeva il settimanale delle diocesi della Toscana ed era consigliere della Fisc ... Come scrive corrierecesenate.it