Morto a 36 anni dopo la lite | uomo indagato per omicidio preterintenzionale
C’è una prima svolta nelle indagini sulla morte di Cristopher Folli, 36 anni. Un decesso improvviso, arrivato al termine di una lite dai contorni ancora da definire, avvenuta martedì 18 novembre nell'abitazione della vittima, che si affaccia su piazza della Concordia, a San Martino della. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
