Morte Luana D' Orazio assolto il tecnico accusato di aver manomesso l' orditoio

Mario Cusimano, il tecnico manutentore andato a processo con le accuse di omicidio colposo e di rimozione dolosa delle cautele antinfortunistiche nell'ambito della vicenda che portò nel 2021 alla morte di Luana D'Orazio, è stato assolto da ogni accusa per non aver commesso il fatto. Questa la. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Morte Luana D'Orazio? Assolto con formula piena Mario Cusimano, il tecnico manutentore imputato nel procedimento #luanadorazio - facebook.com Vai su Facebook

Morte di Luana D'Orazio, assolto il tecnico manutentore dell'orditoio per «non aver commesso il fatto» Vai su X

Caso Luana D’Orazio: assolto il manutentore per la morte nell’orditoio - Mario Cusimano il tecnico manutentore del macchinario nel quale rimase incastrata Luana D'Orazio, è stato assolto nel processo di primo grado per la morte della giovane operaia di 22 anni, madre di un ... Segnala tg.la7.it

Prato, incidente sul lavoro: assoluzione nel processo per la morte di Luana D’Orazio - La morte di Luana D’Orazio: l’incidente con l’orditoio nel 2021 e la sentenza che chiude il primo grado del processo. Secondo notizie.it

La morte in fabbrica di Luana D’Orazio, assolto il tecnico manutentore. La mamma: “Non ho più parole” - L’accusa aveva chiesto una condanna a due anni e 8 mesi, oggi la sentenza d’assoluzione. Come scrive msn.com