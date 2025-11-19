Morte gemelle Kessler interviene Mario Adinolfi | parole pesanti

Personaggi Tv. L’addio congiunto di Alice ed Ellen Kessler, le celebri gemelle che hanno incantato il pubblico italiano e tedesco, ha scosso l’opinione pubblica, non solo per la drammaticità della scelta ma per le feroci polemiche che ne sono seguite. Ricorrendo al suicidio assistito, consentito in Germania da una sentenza del 2020, le sorelle hanno voluto lasciare la vita insieme, come insieme l’avevano vissuta. Tuttavia, questo atto di autonomia ha innescato un durissimo scontro etico. Il fondatore del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, ha puntato il dito contro la decisione, tracciando un paragone storico inquietante. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Morte gemelle Kessler, interviene Mario Adinolfi: parole pesanti

