Morte di Luana d’Orazio assolto tecnico

Cms.ilmanifesto.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale di Prato ha assolto con formula piena Mario Cusimano, il tecnico manutentore che era accusato di omicidio colposo e rimozione dolosa delle cautele anti-infortunistiche nel procedimento sulla morte . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

morte di luana d8217orazio assolto tecnico

© Cms.ilmanifesto.it - Morte di Luana d’Orazio, assolto tecnico

Argomenti simili trattati di recente

morte luana d8217orazio assoltoTecnico manutentore assolto per la morte di Luana D'Orazio, la rabbia della madre della vittima - Luana D'Orazio è morta nel 2021 dopo essere stata risucchiata da un macchinario nell'azienda dove lavorava: Cusimano assolto "per non aver commesso il fatto ... Lo riporta virgilio.it

morte luana d8217orazio assoltoMorte Luana D’Orazio, il tribunale assolve il manutentore - (ANSA) – PRATO, 18 NOV – Assolto dal tribunale di Prato "per non aver commesso il fatto" Mario Cusimano, il tecnico manutentore imputato per la morte di Luana D’Orazio, la giovane operaia di 22 anni e ... Secondo msn.com

morte luana d8217orazio assoltoMorte di Luana d'Orazio, assolto il manutentore - PRATO: A processo con le accuse di omicidio colposo e rimozione dolosa delle cautele antinfortunistiche, è stato assolto "per non aver commesso il fatto" ... Lo riporta toscanamedianews.it

Cerca Video su questo argomento: Morte Luana D8217orazio Assolto