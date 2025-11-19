Morte di Luana d’Orazio assolto tecnico
Il Tribunale di Prato ha assolto con formula piena Mario Cusimano, il tecnico manutentore che era accusato di omicidio colposo e rimozione dolosa delle cautele anti-infortunistiche nel procedimento sulla morte . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Argomenti simili trattati di recente
Assolto il manutentore imputato per la morte di Luana D'Orazio. Per non aver commesso il fatto di manomettere le protezioni. La 22enne è morta dopo essere stata risucchiata da un macchinario tessile nel 2021 a Montemurlo. #ANSA Vai su X
ANILA GRISHAJ, 26 ANNI: UNA VITA SPEZZATA SUL LAVORO. UNA MORTE CHE CI RIGUARDA TUTTI È morta così, in un modo che nessun essere umano dovrebbe conoscere. Si chiamava Anila Grishaj, aveva solo 26 anni, un futuro ancora tutto da costru - facebook.com Vai su Facebook
Tecnico manutentore assolto per la morte di Luana D'Orazio, la rabbia della madre della vittima - Luana D'Orazio è morta nel 2021 dopo essere stata risucchiata da un macchinario nell'azienda dove lavorava: Cusimano assolto "per non aver commesso il fatto ... Lo riporta virgilio.it
Morte Luana D’Orazio, il tribunale assolve il manutentore - (ANSA) – PRATO, 18 NOV – Assolto dal tribunale di Prato "per non aver commesso il fatto" Mario Cusimano, il tecnico manutentore imputato per la morte di Luana D’Orazio, la giovane operaia di 22 anni e ... Secondo msn.com
Morte di Luana d'Orazio, assolto il manutentore - PRATO: A processo con le accuse di omicidio colposo e rimozione dolosa delle cautele antinfortunistiche, è stato assolto "per non aver commesso il fatto" ... Lo riporta toscanamedianews.it