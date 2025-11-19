Morte di Andreea una guerra di perizie sulle condizioni psichiche Suicidio l’ex non c’entra
Ancona, 19 novembre 2025 – Morte di Andreea Rabciuc, la sentenza per il processo a carico di Simone Gresti dovrà tenere conto anche di d ue diverse perizie sulle condizioni psichiche della ragazza di 27 anni, di origine romena, nell’ultimo periodo in cui era in vita. Una è quella della difesa di Gresti, 46 anni, di Moie, elaborata dallo psichiatra Gabriele Borsetti, che svincola l’imputato da una responsabilità sul suicidio della giovane che si è tolta la vita impiccandosi ad una trave all’interno di un casolare abbandonato nelle campagne di Montecarotto. Il suo corpo era stato trovato quasi due anni dopo la scomparsa, avvenuta il 12 marzo del 2022. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
