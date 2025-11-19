Moriero | Nel derby segnai grazie a Djorkaeff Così nacque l' esultanza del lustrascarpe con Ronaldo

19 nov 2025

L'ex attaccante dell'Inter analizza il derby di domenica: "Chivu è stato molto bravo, mi ha sorpreso: lo vedo favorito, ma non deve concedere ripartenze al Milan. Dimarco uomo decisivo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

