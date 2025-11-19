Moriero | Nel derby segnai grazie a Djorkaeff Così nacque l' esultanza del lustrascarpe con Ronaldo
L'ex attaccante dell'Inter analizza il derby di domenica: "Chivu è stato molto bravo, mi ha sorpreso: lo vedo favorito, ma non deve concedere ripartenze al Milan. Dimarco uomo decisivo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Moriero: "Il derby ti resta dentro. Inter più forte, Dimarco decisivo. E Chivu è stato bravissimo soprattutto in una cosa. Lo scudetto del 1998..." - Lo giochi una volta e non dimentichi più quelle sensazioni irripetibili.