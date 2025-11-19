Claudio Piccinini, camionista di 68 anni, morì in un infortunio sul lavoro il 6 ottobre 2023 nella cava di sabbia dell’impresa Bacchi, nella golena del Po a Guastalla. Lui, residente a Santa Croce di Boretto ma domiciliato di fatto a Cavriago, lasciò due figlie, due sorelle e i nipoti. Secondo quanto ricostruito nell’immediatezza, fu agganciato dalla ruota di una ruspa in manovra, che lo trascinò sotto il peso del mezzo. Solo poco dopo ci si accorse dell’accaduto, quando si andò alla ricerca del camionista, che non si trovava. È stato aperto un fascicolo per omicidio colposo con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, approdato poi all’udienza preliminare con tre imputati: il datore di lavoro (una donna), l’operaio che manovrava la ruspa e la figura preposta alla sorveglianza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Morì nella cava di sabbia travolto da una ruspa. Assolto il datore di lavoro, due condannati