Ferrara, 19 novembre 2025 – C’è il cartell o, il blu è un po’ sbiadito. Giri ed entri a Monticelli. Si vede all’ultimo minuto, anche la postina a volte si perde. Il cane, un grosso bulldog, gioca con un pezzo di legno oltre la rete. ‘ Monticelli è al completo’, si legge sul lenzuolo bianco. Il paese come fosse un autobus dove – la paura dei residenti – rischiano di salire una decina di immigrati, che potrebbero diventare anche venti come ha annunciato il vescovo Gian Carlo Perego. Lui l’ha chiamata una “benedizione”. Da queste parti – 800 abitanti, non c’è più nemmeno un forno, infinito Delta – non pensano proprio che sia così. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Monticelli, lenzuola contro i migranti: “Ronde la notte in paese, troveremo chi le strappa”